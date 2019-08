Kunderne trådte til: Skybrud gav vand i brugsen

Gislev: Flere steder i landet blev onsdag ramt af skybrud, og det blev også tilfældet i Gislev, hvor der for alvor blev lukket op for sluserne hen under aften.

Faktisk var det så voldsomt, at kloakken på Faaborgvej ikke kunne følge med, og det gav vandproblemer i SuperBrugsen.

- Der kom rigtig meget vand på kort tid, og kloakken kunne ikke følge med, forklarer uddeler Søren Hvidberg, som ikke selv var på arbejde det pågældende tidspunkt.

- Så vi havde lige en 10 minutter, hvor der ikke kunne pumpes vand ud til kloakken på Faaborgvej, oplyser uddeler.

Omkring 45 millimeter vand ramte Gislev inden for kort tid, og det gav problemer med overfladevandet fra p-pladsen.

- Vi har en rist ved indgangen, men når det er så massivt, som det var, så kan den ikke trække. Men vi fik det holdt i vindfanget, så det ikke kom ind til kasserne, siger Søren Hvidberg.

Det skyldes ikke mindst kunder, som gav en hånd i kampen mod vandet.

- Der var et par lokale, som var hurtige med et par vandstøvsugere, så det er mega godt. Sådan er det med en lille lokal butik, så det er bare super godt gået, roser uddeleren, der kan melde om ingen skader i forbindelse med det voldsomme regnskyl.