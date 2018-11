Kunder i dyrehandel: - Det er en hyggelig butik

Cecilie Madsen, Kværndrup: - Jeg har købt nogle fiskesnacks til de katte, jeg bor med. Jeg har også en kat selv, men den bor hos min mor. Jeg ikke må have min kat dér, hvor jeg bor nu, fordi der er de andre katte. Jeg kommer her i butikken en gang imellem, når jeg lige er i byen, som jeg er i dag. Det er en hyggelig butik.

Vivi Jøhnk, Ringe: - Jeg har købt nogle godbidder til min Westie (West Highland White Terrier, red.). Den kan spise en hel pose på få minutter. Jeg køber mit foder hos dyrlægen, men godbidder køber jeg indimellem her, eller hvis den skal bruge et nyt halsbånd.

Finn Jørgensen, Hågerup : - Jeg skal bruge noget hundemad til min hund. Det er en blanding mellem en schæfer og en border collie. Jeg køber tørfoder hos dyrlægen, fordi hunden har fået albuedysplasi, og så siger dyrlægen, at den vejer for meget. Så nu er den kommet på skrump, men jeg tilsætter lidt af det her (kødrigt foder, red.), for så glider det hele lettere ned.