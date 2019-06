Brandvæsenet blev mandag eftermiddag kaldt til Konservesgården i Faaborg, hvor nogen var kommet for tæt på det gamle træværk med en ukrudtsbrænder. En medarbejder på museet opdagede, at det ulmede, og slog straks alarm.

Både museumsfolk og beboere i lejlighederne havde tidligere på dagen set nogen gå rundt i gården med en ukrudstbrænder, og indsatsleder Carsten Wolf Larsen formoder, at vedkommende er kommet lidt for tæt på det gamle træværk.

- Jeg fik straks fat i min kollega Jude Solkolsky, og vi forsøgte at slukke det, samtidig med at vi ringede til brandvæsenet, fortæller Sofie Bastiansen.

Faaborg: Uha-uha! Man tør slet ikke tænke på, hvad der kunne være sket, hvis ikke museumsinspektør Sofie Bastiansen mandag eftermiddag havde opdaget, at det ulmede og røg fra træværket i porten ved Konservesgården.

Museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen ser til, mens brandfolkene sikrer, at der ikke gemme sig flere gløder i det gamle træværk. Foto: Palle Søby

Skrappe brandprocedurer

Faaborg Museum og Konservesgården er gamle, fredede bygninger og derfor blandt de bedst brandsikrede bygninger i hele Faaborg.

- Vi har nogle meget skrappe procedurer, for det er jo gamle og meget sårbare bygninger med uvurderlige kulturskatte. I dag så vi, at procedurerne virker, men selvfølgelig giver det nervøse trækninger, for hvad kunne der ikke være sket, hvis Sofie Bastiansen ikke havde opdaget det, siger museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen.

- Som noget nyt er vi faktisk begyndt at invitere samtlige brandfolk på rundvisning i museet, så de kender bygningen og alle labyrintgangene, hvis der en dag skulle opstå brand, fortæller museumsdirektøren.

Hun var netop på vej til byhistorisk vandring, fordi 24. juni på flere måder er en historisk dag. 24. juni er simpelthen museets fødselsdag. Det var den dag, konservesfabrikant Mads Rasmussen åbnede museet i Konservesgården i 1910.

Og ikke nok med det: 24. juni 1913 blev Kai Nielsens berømte skulptur "Ymerbrønden" afsløret på Torvet i Faaborg, og samme dag var der rejsegilde på Carl Petersens bygning til Faaborg Museum.

Så både museumsfolkene, brandvæsenet og alle andre kan glæde sig over, at 24. juni 2019 ikke blev dagen, hvor der blev føjet et skæbnesvangert kapitel til Faaborg Museums historie.