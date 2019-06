Kulturnat på museum: Små musikalske oaser bliver skabt til lejligheden

Et par erfarne musikere er af Musikforeningen inviteret til at give små koncerter på Kulturnatten. Og Jens Lysdal og Bjarke Falgren vil skabe musikken på stedet ud af stemningerne blandt publikum og kunsten i rummet.

Faaborg: Når byen holder længe åbent i den genoplivede Kulturnat 14. juni, er Faaborg Musikforening naturligvis en del af arrangementet.

Musikforeningen har hyret Jens Lysdal og Bjarke Falgren til at spille småkoncerter på Faaborg Museum i løbet af aftenen.

Nogen har kaldt duen for en "musikalsk pejs". Et sted, man mentalt varmer sig ved, for ved hjælp af deres mange instrumenter skaber de et skiftende lydlandskab, der forstærker oplevelsen af byen uden at træde i forgrunden.

Det er som filmmusik. Den skal underlægge og forstærke en stemning, og det er præcis det, Lysdal og Falgren vil. De spiller på et hav af instrumenter og improviserer sig frem til den musik, der skal spilles lige nu, og lige her. Inspireret af omgivelserne, folkene omkring dem, og begivenheder der foregår i samme øjeblik.