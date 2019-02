Kulturhuset Foderstoffen: I Rudme bydes på folkekøkken og gratis koncert

Rudme: Der er folkekøkken i kulturhuset Foderstoffen onsdag 27. februar kl. 18-21.

- Folkekøkken er for alle, der ønsker et godt og billigt måltid mad med dessert og samtidig gratis musikalsk underholdning. Kort sagt en positiv oplevelse for dig, som er alene, et nyforelsket par, pensionisten eller hele familien.

Sådan fortælles det i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os til at servere dagens menu for mange glade mennesker. Så kom frit frem, lyder opfordringen.

Menyen er farsbrød med bønnesalat. Desserten er blåbærtærte.

Og for musikken står Anna Lovatt med orkester.

Priser for mad: 70 kroner plus 10 kroner i gebyr for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler 100 kroner plus gebyret på 10 kroner. Børn halv pris. I øvrigt gratis entré. /SH