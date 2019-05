Kultur- og aktivitetsdag: Slår et slag for kulturen i nord

Rigt kulturliv

Husholdningsforeningen står for årets afslutning, der som i fjor foregår på Skullerodsholm med spisning og underholdning. Agnethe Bjørn og Lisbeth Sylvest står for underholdningen.

Kultur- og aktivitetsdagene holdes for at borgerne kan give hinanden en dag med mange oplevelser, men også for at vise, at området har et rigt kulturliv at byde på og er et godt sted at bo.

Kultur- og aktivitetsdagen 2019 støttes af Faaborg Midtfyn Kommune.

Faaborg Midtfyn Kommunes borgmester Hans Stavnsager har sagt ja til at komme forbi og opleve arrangementet.