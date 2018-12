KultHuset byder på børne- og familieyoga

Faaborg: Yoga er ikke kun for voksne. Også børn kan have stor glæde og gavn af yoga, og i januar er der mulighed for at prøve yogaen af i et forløb over fire gange. Det sker i KultHusets gymnastik i Byskolen i Faaborg, hvor Stinne Ersted er instruktøren.

"Børnene inspireres og guides gennem lege og øvelser til at mærke sig selv og bruge deres fantastiske krop, fantasi og nysgerrighed. Yoga kan være med til at styrke og udvikle hele barnet, deres selvfornemmelse, kropsforståelse, opmærksomhed og selvregulering," lyder det i omtalen fra KultHuset.

Til hver gang vil der være klassiske yogastillinger, samarbejdsøvelser, kreative aktiviteter, gruppelege, afspænd og mindfulness. Og børneyoga har udfordring og plads til alle, både de vilde og de stille, forlyder det.

Familieyoga er for de 3-7årige, som har deres mor, far eller anden voksen med. Det foregår tirsdag klokken 16.20-17.10.

Børneyoga for den 7-10-årige foregår ligeledes tirsdag klokken 17.40-18.30. Der er plads til max 10 børn på holdet, og der vil være fokus på nærvær, selvværd og samarbejde. Og på at have det sjovt, naturligvis.

Holdene foregår den 8., 15., 22. og 29. januar.

Forløbet på fire gange koster 200 kroner. Tilmelding og eventuelle spørgsmål skal ske til Stinne Ersted på telefonnummer 25309491.

Det er en god ide at medbringe en drikkedunk og et tæppe og evt. at have spist lidt hjemmefra. Derudover er det godt at have blødt tøj på, der ikke strammer.