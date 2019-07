Krydstogtskib til Faaborg: God gammel kending vender tilbage

Det bliver et relativt kort ophold i Faaborg, hvor gæsterne ikke kan nå så meget andet end en spadseretur i byen, for allerede klokken 11.30 sejler skibet igen.

Turistkontoret vil have et info-telt på kajen med alskens brochurer, informationer og inspiration til skibets gæster.

Faaborg: Blot en uge efter at alle de bevaringsværdige gamle træskibe har forladt Faaborg, får byen igen fornemt besøg ad søvejen. Denne gang er det kun et enkelt skib - men hvilket et: Gode gamle MS Deutschland - das Traumschiff - som også var i Faaborg to gange i 2018.

Gerne flere krydstogtskibe

Da Blue Star Line forleden gik konkurs, nævnte havnechef Lasse Olsen flere krydstogtskabe som en af de muligheder, der kan give nye aktiviteter og indtjening til havnen.

Hvor meget MS Deutschland betaler for at lægge til i Faaborg, er dog en "forretningshemmelighed" mellem havnen og rederiet. Men Lasse Olsen oplyser, at den afgift, rederiet betaler, gælder for 14 dage. Så i den forstand er det ligegyldigt, om MS Deutschland ligger fire timer eller en uge i Faaborg. Prisen er den samme.

- Det er efterhånden nogle år siden, vi var på messer i Hamburg og Miami for at gøre opmærksom på Faaborg som krydstogthavn. Der er stadig mange i branchen, der husker os som "Port of H.C. Andersen". Men det kan da godt være, det er noget af det, vi skal overveje at gøre igen i fremtiden, siger Lasse Olsen.