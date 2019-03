Kritik af justeringer i ældreplejen: - På grænsen til det uforsvarlige

"Vi kan sikkert alle godt være enige om, at det er et fattigt mål i sig selv at blive ældre, målet skal selvfølgelig være et godt og værdigt ældreliv for den enkelte og dennes familie," lød det blandt andet fra den socialdemokratiske kommunalpolitiker, der også slog på civilsamfundets rolle i dette.

Faaborg-Midtfyn: Bad en - måske to - gange om ugen, hovedrengøring to timer om året og færre klippekort til ekstra hjemmehjælp.

Avisen har udfordret de otte politiske partier i Faaborg-Midtfyns kommunalbestyrelse til at være med til at sætte en direkte dagorden for, hvad vi laver journalistik om. Partierne sender et politisk udspil eller debatindlæg, og her på redaktionen bruger vi politikernes oplæg som afsæt for uafhængig journalistik om emnet. Socialdemokratiet skrev forleden et debatindlæg, hvor kommunalbestyrelsesmedlem Anstina Krogh satte ældre-området og hjemmehjælp på dagsordenen. Hun mener, alt for mange ældre mistrives og er ensomme, og at frivillige kan være med til at sikre et godt og værdigt liv for de ældre. I næste uge går stafetten videre til det sidste parti i den faaborg-midtfynske kommunalbestyrelse, Alternativet.

- Jeg har fuldstændig tillid til, at når medarbejderne, der alle er fagligt uddannet, sætter en standard for en borger, så tager de udgangspunkt i den enkelte borger.

- Det er klart i underkanten. Vi snakker om voksne mennesker, der har været vant til at håndtere livet selv. Og de kan nok bedre end os vurdere, hvor tit de har brug for at komme i bad, siger han.

En såkaldt kvalitetsstandard sætter niveauet for kommunens ydelser på en række områder. Hvad angår antallet af bade, sagde et flertal af de faaborg-midtfynske politikere forleden god for, at de ældre kan få mellem ét og to bade om ugen.

- Det betyder ikke, at det ikke kan ændres. Det er noget nyt, vi har indført, og hvis det ikke kan lade sig gøre på to timer, så må vi jo ændre det.

- Vi har lagt en ramme på to timer, og den er lagt ud fra, hvad erfaringen siger os. Det er ikke grebet ud af luften rent politisk, fordi der kun er penge til to timer, siger hun og tilføjer:

- Det er meget lidt, synes jeg. Der bliver gjort rent i brugsrum hver fjortendes dag, men hvis man ikke er i stand til at komme i dybden én gang om året - og det er man ikke på to timer - så er jeg bange for, at folk falder til i skidt. Hvis jeg skulle gøre det på to timer hjemme hos mig, så ville jeg ikke engang være halvvejs, siger Morten Schjøtt.

I Faaborg-Midtfyn har politikerne besluttet, at hovedrengøringen skal ske én gang om året og i maksimalt to timer.

Når det kommer til rengøring hos de ældre, er der imidlertid sket en ændring. Den almindelige rengøring sker stadig en gang hver anden uge, men et nyt lovkrav betyder, at der også skal gøres hovedrent. Hovedrengøring dækker blandt andet over vask af skabe, dørkarme og paneler, afkalkning af fliser på badeværelset og afrimning af fryseren.

Nyt klippekort-kriterie

Et flertal af politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har også besluttet at ændre i kriterierne for, hvilke hjemmehjælpsmodtagere der kan modtage et såkaldt klippekort. Et klippekort giver mulighed for en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen til for eksempel gåture, bagning, småindkøb eller en tur til frisøren.

Et af kriterierne er blevet strammet således, at det nu kun er borgere, der i forvejen modtager mere end 10 timers hjemmehjælp om ugen, som kan få et klippekort.

- Dem, der i forvejen har brug for 10 timers hjemmehjælp om ugen, er så plejekrævende, at den halve time ikke gør nogen forskel, siger Morten Schjøtt.

- Når det står som et kriterie, og det står øverst, så tænker jeg, at klippekortet reelt set er afskaffet.

Også SF-politikeren Torben Smith har betænkeligheder ved det nye kriterie og stemte imod det, da flertallet vedtog det.

- Det er en meget lille del, som modtager mere end 10 timers hjemmehjælp. Jeg ser gerne, at klippekortet er så let tilgængeligt som muligt, fordi det er en rigtig god ting, siger han og fortæller, at han hellere så et kriterie, der hedder fem timers hjemmehjælp om ugen.

Socialdemokraten Anstina Krogh pointerer, at kriteriet på 10 timers hjemmehjælp blot er et ud af i alt fem kriterier, og at alle kriterier ikke behøver at være opfyldt.

- Man kan sagtens få et klippekort, selvom man kun får to timer eller slet ingen hjemmehjælp, siger hun.

- Men jeg forstår godt, når Torben Smith anfører, at der er en risiko for, at man går ud fra det ene kriterie om de ti timer, når man skal visitere, fordi det er meget firkantet, hvor de andre kriterier er mere bløde.

- Vi i Socialdemokratiet vil derfor lægge særligt meget mærke til, hvordan de her kriterier fungerer det første år. Hvis det viser sig, at det ikke er de rigtige kriterier, så laver vi selvfølgelig nogle andre, siger Anstina Krogh.