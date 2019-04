Lige om lidt er der håndboldturnering for sammenbragte voksenhold i Krarup Espe Håndbold, og forud for stævnet roser klubben de frivilliges indsats.

Krarup/Espe: I år har Krarup Espe Håndbolds store stævne for sammenbragte voksenhold 45-års jubilæum, og det betyder, at 45 hold indtager Midtfyns Fritidscenter og Espehallen. I forbindelse med stævnet er de mange frivillige fra lokalområdet omkring byerne en uundværlig hjælp.

Det skriver Krarup Espe Håndbold i en pressemeddelelse.

- De frivillige er ikke nødvendigvis medlem af håndboldklubben, men vil mægtig gerne hjælpe til Cuppen. Jeg har tidligere oplevet at blive ringet op af en, som plejede at sidde ved dommerbordet, der spurgte: "Hvorfor er jeg ikke sat til at sidde ved dommerbord i år?", siger Charlotte Virkelyst, der er kasserer i Krarup Espe Håndbold.