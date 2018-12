Horne: Der er gode muligheder for at gøre en god handel inden nytår. Foruden den normale åbningsdag søndag 30. december har Horne Kræmmermarked på Hornelandevej 2 mellem Faaborg og Horne nemlig også åbent lørdag 29. december. Begge dage er åbningstiden 10-16.

Den ekstra åbningsdag er lavet netop for at give kunderne en ekstra chance for at finde genbrugsguld inden årsskiftet. /søby