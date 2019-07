Faaborg: Der skal være fest og farver i Faaborg fredag 26. juli, når Faaborg er målby for "Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe". Og en arbejdsgruppe arbejder på højtryk for at få skabt en masse liv i byen denne dag. Både for sejlerne og for alle dem, der kigger forbi for at se de imponerende træskibe.

- I arbejdsgruppen har vi talt meget om, at vi gerne vil skabe en sammenhæng mellem havnen og midtbyen den her dag, og vi har før haft stor succes med kræmmermarked i byen. Det er derfor, vi har valgt at lave et tilsvarende i den her anledning, fortæller Signe Pardorf Nielsen fra Vores Faaborg & Egn.

Sammen med Ugeavisen Faaborg er Vores Faaborg & Egn arrangører af markedet, hvor boder vil strække sig fra Havnegade op gennem Holkegade og til Torvet.

- Boderne skal være en blanding af madboder, delikatesser og private kræmmere, som lejer sig ind. Der er et begrænset antal pladser, så det bliver først til mølle, fortæller Signe Pardorf Nielsen.

Det koster 50 kroner pr. meter, og det er muligt at leje borde til markedet. Tilmelding skal ske til deltager@jfmedier.dk. Betaling sker via bankoverførsel til registreringsnummer 0828 og kontonummer 427829.

Markedet vil finde sted i tidsrummet klokken 10-19. Der vil være masser af andre arrangementer i byen på denne dag, som vil blive omtalt senere.

- Jeg tror, det bliver en festdag i hele byen, hvor der bliver liv og glade dage. Det bliver en stor begivenhed, hvor rigtig mange aktører bliver involveret. Og hvis vi virkelig får skabt en fest, så kunne man jo håbe, at Faaborg kan blive valgt til målby igen, siger Signe Pardorf Nielsen.