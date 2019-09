Kræmmermarked fylder Faaborg Midtby

Faaborg: I 2018 blev faaborgs gader fyldt med kræmmerboder til sensommerens kræmmermarked. Og i år gentages successen.

Det er Signe Pardorf Nielsen fra Vores Faaborg & Egn, som sammen med Ugeavisen Faaborgs Karin Skjærbæk, der står bag arrangementet.

Kræmmermarkedet finder sted den 7. september klokken 10-15, og kræmmerne bliver spredt ud i hele midtbyen: Vestergade, Mellemgade, Torvet, Østergade og Holkegade.

Og der bliver masser af spændende varer at gå på opdagelse i som bl.a. tøj, genbrug, brugskunst, porcelæn, legetøj, bøger og trævarer.

Udover kræmmermarkedet er der også sørget for den musikalske underholdning. Svanninge Tambourkorps, trabodour Jens Lehrmann samt en lirekassemand vil daqen igennem bevæge sig rundt i gaderne og underholde det handlende folk.

- Sådan et kræmmermarked giver masser af liv i gaderne, og når musikken bevæger sig rundt, giver det en anderledes stemning, end når det foregår på en scene på Torvet. Vi håber, der bliver fest i hele byen, lyder det fra Signe Pardorf Nielsen.

Der er også rig mulighed for at forkæle smagsløgene lidt denne lørdag. En del af byens restaurationer har nemlig takket ja til at være med i "smag på din by", hvor man kan følge en rute rundt i byen og få smagsprøver fra de forskellige aktører.

- Jeg håber, vi får en dag fyldt med mennesker i byen, og der bliver god handel både for gæster, kræmmere, detailbutikker og restaurationer. At alle får noget ud af det, siger Signe Pardorf Nielsen.