Broby: En kortslutning i et fyrrum var skyld i, at der torsdag middag udbrød brand i et hus på Pontoppidansvej i Broby. Ifølge Beredskab Fyns indsatsleder Kim Renner var branden hurtigt slukket. Brandfolkene pillede loftspladerne i fyrrummet ned for at sikre sig, at der ikke var noget, der lå og ulmede, og kørte derefter tilbage til brandstationen i Glamsbjerg, hvor udrykningen kom fra. /LBA