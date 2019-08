"Korssting-helvedet"-udstilling på Stationen: Nationalromantiske broderier fra en svunden tid

Ringe: I hele august måneder er overskriften på en udstilling på Stationen "Korsstings-helvedet - En kærlighedshistorie". Om baggrunden for udstillingen fortæller Pia Smidt: "Det startede en almindelig dag i en almindelig genbrugsbutik, hvor jeg faldt over et lille krøllet broderi. 10 kr. Bagpå stod navnet på brodeusen. Han hed Klaus og var 11 år! Tænk det fangede mig. Og så begyndte jeg at kikke efter disse bortsmidte/forviste/foragtede nationalromantiske broderier, som vi kender alle sammen. Flugten til Amerika, Bibel med lysestage, Den blå dreng, Fløjlsdrengen, Dreng med violin, bonderomantik, naturidyl, hunde, heste og et par grædende børn."

Pia Smidt fortæller, at efterhånden som hendes samling af broderier blev stor, blev hun klar over, at hun faktisk sad med en folkelig kulturarv.

- Min generation har grinet af alle disse nationalromantiske billeder, men jeg besluttede altså for næsten 12 år siden, at de ikke skulle gå tabt. De skulle have respekt. Alle disse sting, alle disse tanker der er tænkt undervejs. Når du går gennem udstillingen vil du med garanti genkende nogle af billederne.

- Jeg har allieret mig med Gitte Garn i Jernbanegade, der på Stationen viser eksempler på moderne korssting. Derudover har Ringe Bibliotek stillet et lille udvalg af broderi-bøger til rådighed på udstillingen.