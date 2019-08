Korsang for flere aldersgrupper indleder sæsonen ved Ringe Kirke

Ringe: Kan man lide at synge - og gerne sammen med andre - så står Ringe Kirke klar med flere kortilbud her ved indgangen til den nye korsæson. Går man i 1.-3. klasse, så er der Spirekor om tirsdagen kl. 16-16.45. Her indgår bevægelse og rytmelege og deltagerne lærer at bruge stemmen rigtigt på en sjov måde. For dem i 4.-10. klasse er der Juniorkor om mandagen kl. 16-17. Her tilbydes også seks gange solosangsundervisning ved Lise Bech Bendix.

Juniorkoret er desuden udvalgt til at være praktikkor på en korlederuddannelse i Odense, hvor koret skal arbejde dels med korchef ved DR Susanne Wendt og de korledere, der er under uddannelse.

For de børn, der er fyldt 12 år i efteråret 2020 er der mulighed for at komme med på korrejse til London og forberedelserne hertil begynder lige først i det nye år. Ringe kirkes Pigekor har få ledige pladser, som kan opnås efter en optagelsesprøve. Øvedag er mandag kl. 17.30-19. Her får sangerne længerevarende solosangsundervisning og løn for at synge til gudstjenester. Alle tre kor er talentkor i Den fynske Sangskole.

Er du en dreng, der elsker at synge, så kig indenfor hos Midtfyns Drengekor. De øver om onsdagen kl. 16-17 på Musikskolen.