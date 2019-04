Korinth er firstmovers: Vil gøre idræt gratis for børn og unge

Planen er at stampe 90.000 kroner årligt op af jorden i form af sponsorater, støttefester etc. Helt unikt, lyder det fra DGI.

Korinth: Det skal være gratis for børn og unge i Korinth og omegn at gå til idræt. Sådan lyder et udspil, som foreningerne Korinth IF, Handel og Håndværkerforeningen samt Støtteforeningen for KIF står bag.

Initiativtager er Niels-Christian Aagaard, der er formand for Støtteforeningen for KIF.

- I Korinth har vi været lidt udfordret rent politisk i de senere år, så ideen udspringer egentlig af, at vi er nogle forskellige foreninger, der synes, at det nu er tiden at rykke lidt sammen i bussen og prøve at skabe noget i stedet for at gå og græde, siger han.

Planen er som sagt at skaffe penge nok, så alle børn og unge får mulighed for at være med i sportsklubben, uden at det koster noget.

- Vi arbejder med en model, så kontingenterne bliver betalt i form af sponsorater fra det lokale erhvervsliv plus det, vi kan skaffe ved kulturelle arrangementer. Vi skal som minimum skrabe 60.000 kroner sammen årligt, men hvis der kommer den vækst i aktiviteterne, som vi regner med, skal vi nok op på 90.000 kroner, siger Niels-Christian Aagaard.

Hvor mange flere aktive børn og unge kalkulerer I med?

- Jeg forestiller mig, der bliver noget vækst på det, men jeg har ikke rigtig kunnet finde nogle fortilfælde, så faktisk har vi ingen anelse. Men jeg synes, det er synd, hvis det skal være økonomi der bremser, at "lille Malte" bliver en del af det samvær, som sport og klubliv giver, siger Niels-Christian Aagaard.