Korinth Kro satser på udlejning til foråret

- Planen er, at vi er klar til at kunne åbne annekset til foråret, så vi kan tage imod de første gæster i sæsonen 2019, siger Anne Kyhn.

Alt det grundlæggende i annekset er sådan set på plads, oplyser hun. Gulve, vægge og lofter er klar, og der er blevet sat et pillefyr op. Nu resterer der egentlig bare en del finish i form af maling, flisearbejde i badeværelse etc.

Sammen med ægtemanden Finn og en række andre frivillige har hun dedikeret sig til at få den gamle krobygning forvandlet fra nedrivningstruet til et outdoor hostel.

Foreningen Korinth Kro overtog nøglerne til kroen i sommeren 2016.Kommunalbestyrelsen afblæste den ellers afsagte dødsdom over bygningerne. En ihærdig indsats fra Foreningen Korinth Kro overbeviste dengang politikerne om, at de skulle have en chance for at redde det gamle traktørsted.

En bid af gangen

Derefter starter den næste etape af renoveringen, som allerede er finansieret ved hjælp af midler fra LAG og Real Dania-fonden Underværker.

Resultatet af etape to kommer til at blive en del mere synligt for dem, der kigger på udefra, fordi den også omfatter en renovering af en del af facaden. Etape to omfatter desuden renovering af borgersalen inklusive toiletter, køkkenet samt fire værelser på 1. sal i hovedbygningen

- Der skal stadig lægges en del frivillige kræfter i det projekt, men en væsentlig del af arbejdet i 2. etape bliver lavet af professionelle håndværkere, fortæller Anne Kyhn.

I alt har Foreningen Korinth Kro skaffet fondsstøtte på 1,285 millioner kroner til denne del af projektet.

I den forbindelse har Anne Kyhn dog en lille bøn.

- Der er mange, der følger os på Facebook, og vi får mange opmuntrende hilsner. Men folk tror, at vi er rigtig mange frivillige involveret i det her projekt, og det indtryk kan man sikkert også godt få, fordi vi jo prøver at fortælle den gode historie. Men sandheden er, at vi er en lille fast flok på 6-8 mennesker, der arbejder 2-3 gange om ugen, og vi kan sagtens være flere. Så hvis man har lyst til at være med, så bare mød op. Det er faktisk ret hyggeligt at arbejde sammen, siger Anne Kyhn.

Der er snart gået tre år siden i startede. Hvordan holder i gejsten oppe?

- Altså jeg havde ikke forestillet mig, hvor meget tid, det ville komme til at tage. Men det er jo ligesom, når man sætter sig for at spise en elefant. Man må tage en bid ad gangen. Lige nu glæder vi os rigtig meget til at tage annekset i brug. Det bliver rigtig fedt, at noget af kroen kommer i funktion, siger Anne Kyed.