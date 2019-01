Korinth: Hørespil fra radioteatrets guldalder tilsat moderne elektronisk musik og lyddesign

Korinth: Teatret i Midten opfører "Forhøret over Lucullus" onsdag 6. februar kl. 19.30 i Korinth Kulturhus.

I en pressemeddelelse oplyses det, at forestillingen er en kombination af et hørespil fra "radioteaterets guldalder" med et klassisk romersk forlæg tilsat moderne elektronisk musik og lyddesign og indspillet i surroundsound.

Handlingen udspiller sig omkring, at den store hærfører er død, og hans ligtog bevæger sig gennem Rom mod hans gravmæle. Hans store sejre skildres på en marmorfrise båret af slaver. Hans katafalk bæres af soldater. Der tages afsked ved graven, men publikum følger med Lucullus ind i graven, hvor en domstol venter - regnskabet skal gøre op: Har hans store gerninger været til gavn for menneskeheden eller blot for magten?

Der medvirker en lang række kunstnere ved indspilningerne, skuespillere, operasangere og fortællere. I alt over 30 medvirkende og to kor.