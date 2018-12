Faaborg: Torsdag den 13. december kl. 19.30 indbyder Faaborgegnens Efterskole til Omegnsaften, der ikke helt overraskende kommer til at stå i den tilstundende højtids tegn. Aftenen indledes i den store sal og ender i spisesalen, hvor der serveres æbleskiver og kager. Med levende lys og glade elever ønsker man at sætte alle i den rigtige julestemning. Forinden er der fællessang i salen, hvor der også bliver underholdning med kor og musikalske indslag samt ikke mindst julefortællinger. Endelig byder Faaborgegnens Efterskole også på et Lucia-optog. /exp