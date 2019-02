Kontanter i tørvejr: Danske Bank har rykket pengemaskinen indenfor

Håndværkerne har været i fuld gang med at renovere Danske Banks lokaler på Mellemgade 13A i Faaborg. Her er pengeautomaten allerede flyttet ind i foyeren, hvilket i lang tid har været et ønske fra mange kunder.

Faaborg: Danske Banks kunder har hele tiden haft mulighed for at holde rådgivningsmøder i bankens lokaler på Mellemgade 13A i Faaborg. Nyheden er, at pengeautomaten nu har fået plads inde i foyeren, hvilket er sket i forbindelse med renoveringen af bankens lokaler på adressen.

"Vi er glade for, at vi nu kan tilbyde en endnu mere driftssikker pengeautomat i Faaborg, hvor det også er muligt at komme af med sine kontanter. Det har været et stort ønske fra mange kunder at få automaten indenfor, og jeg er glad for, at vi endelig kan indfri det ønske", siger Anita Fald Hansen i en pressemeddelelse og tilføjer, at det også er muligt at hæve euro i pengeautomaten, der er tilgængelig alle døgnets timer.

I Danske Banks mødecenter i Faaborg kan kunderne fortsat holde rådgivningsmøder, der er aftalt på forhånd.

"Kunderne kommer ikke i afdelingen som tidligere, fordi de klarer mere selv via mobilen eller computeren. Det forsøger vi at indrette os efter, men vi vil gerne blive ved med at være til stede i Faaborg," udtaler Anita Fald Hansen i pressemeddelelsen. Danske Banks nyrenoverede mødecenter bliver udsmykket med billeder med lokale motiver fra Faaborg, der er udvalgt i en lokal Facebook-konkurrence. Afdelingen er ikke fuldtidsbemandet, men vil holde åbent efter kundernes behov. Og når rådgiverne ikke holder møder med kunderne i Faaborg, sidder de fysisk i Danske Banks afdeling i Ringe.

"Med flere medarbejdere samlet sikrer vi et endnu stærkere fagligt miljø til gavn for både medarbejdere og kunder. Samtidig vil vi gerne være fleksible og møde vores kunder, hvor det passer dem bedst, så derfor bevarer vi mødecenteret", siger Anita Fald Hansen og understreger, at Danske Bank også fortsat vil holde kundearrangementer i Faaborg. Der er p.t. planlagt fire arrangementer i Faaborg over den næste måned.