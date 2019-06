Søllinge: Natten mellem mandag og tirsdag blev Natur og Helhedsskolen på Sdr. Højrupvejen udsat for indbrud.

Ifølge Fyns Politi blev et vindue til et fællesrum brudt op, og efterfølgende gik tyven(e) på jagt efter værdier i rummet. Med sig fik de en Playstation 4 samt et spil samt to controllere.

Indbruddet er sket mellem klokken 1.20 og 1.41.