Konkursramte Midtfyns Fritidscenter har fået ny ejer

Faaborg-Midtfyn: Fremtiden for Midtfyns Fritidscenter er på plads. En ny ejer er klar til at overtage centret efter konkursen tidligere på sommeren.

Det oplyser Faaborg-Midtfyn Kommune i en pressemeddelelse.

Mandag eftermiddag har kommunalbestyrelsen godkendt en ny samarbejdsaftale, som træder i kraft 1. september 2019.

Den nye ejer offentliggør i følge kommunen overtagelsen af det konkursramte fritidscenter i Ringe tirsdag morgen.

I pressemeddelelsen kalder borgmester Hans Stavnsager (S) det for "en fantastisk løsning".

- Da konkursen ramte Midtfyns Fritidscenter for syv uger siden, kunne vi ikke have forestillet os så god en løsning, som den vi står med nu. Der kommer en ny, engageret og lokalt funderet ejer, og vi har fået en samarbejdsaftale på plads, som sikrer vished og stabilitet for centret og dets mange brugere. Ikke bare nu, men også i årene, der kommer. Så samlet set er dette en fantastisk løsning for fritidscentret, for Ringe og for hele Midtfyn, lyder det fra borgmesteren.

Hans Stavnsager siger videre:

- Det er selvsagt den nye ejer, som skal drive centret fremover. Men vi er meget begejstrede for, at vi så hurtigt efter konkursen har fået en samarbejdsaftale i hus. Den sikrer dét, der er vigtigst: Gode rammevilkår for centret og stabilitet og tryghed for de lokale foreninger, skoler og brugere.

Samarbejdsaftalen svarer til den aftale, som Faaborg-Midtfyn Kommune indgik med Forum Faaborg i juni.

