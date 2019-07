Konkursramt fritidscenters brugere nægter at give op: Vil holde motionscentret kørende

På et møde søndag formiddag blev der blandt det konkursramte fritidscenters brugere lagt planer for, hvordan man kan holde liv i motionscentret. Men fremtiden er uvis.

Flere end 60 bekymrede miner var samlet søndag formiddag i et mødelokale i Midtfyns Fritidscenter. De fremmødte var alle brugere af fritidscentret, som er bekymrede for den melding om konkurs, der netop er offentliggjort.

- Vi har fundet ud af, at vi har en brugergruppe omkring motionscentret, som vil gøre alt for at få det til at fortsætte. Vi skal være repræsenteret på en eller anden måde, så det ikke bliver kommunalt styret det hele, fortæller Niels Erik Johannesen, som havde arrangeret mødet.

Han hentyder her til, at fritidscentret sandsynligvis bliver overgivet til kommunen inden længe. Det er dog ikke hundrede procent fastlagt, og i det hele taget er fremtiden for centret ganske uvis.

- Vi ved ikke, hvad der kommer ske, og om en uge ser det måske helt anderledes ud. Men vi har nedsat en gruppe på fem personer, som mødes mandag morgen for at arbejde på, hvordan vi kan holde motionscentret kørende, siger Niels Erik Johannesen.

I Facebookgruppen "Os der træner i Midtfyns Fritidscenter" fik opslaget om at holde motionscentret kørende, flere end 200 synes godt om. Og det er mange, lyder det fra Niels Erik Johannesen.

- Det viser, at centret er en stor del af manges sociale liv. Så vi vil gøre, hvad vi kan for at forhindre det i at lukke.