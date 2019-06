Kongehuset overtager rester fra unik Ringe-virksomhed

Ringe: I årtier har Ringe været kendt for værkstedet Intarsia, hvor unikt træarbejde på antikke møbler og træudsmykninger er blevet til - til en kundekreds, der både har omfattet kongehuset, Nationalmuseet, herregårde, slotte og konger og sultaner rundt omkring i verden.

I vinters lukkede det unikke værksted dog på grund af svigtende interesse for at betale for det sjældne gamle kunsthåndværk, og gennem de seneste dage er værkstedets kolossale lager af sjældent træfinér så blevet fordelt i tre store bunker.

Den ene bunke går til kongehuset, den anden til Hverringe Gods ved Kerteminde og den tredje til Træmuseet i Oddense ved Skive. Det fortæller Andreas Nellemann, der drev Intarsia gennem mange år, indtil han i 2012 solgte firmaet til Ursula Dyrby-Skovsted.

Andreas Nellemann har hele denne uge været med til at fordele de store mængder sjældent træfiner, og det er store mængder, der har været opbevaret i værkstedet på Nyvej i Ringe.

- Jeg tror, der er flere tusinde kvadratmeter, og meget er det er op mod 100 år gammelt regnskovstræ, forklarer Andreas Nellemann, mens medarbejdere fra kongehuset løfter palisanderfinér ned fra en hylde.

Andreas Nellemann er tilfreds med, at de resterne af hans livsværk nu fordeles til steder, hvor der bliver passet godt på det - og hvor det løbende over de næste mange årtier kan bruges ved reparationer på antikke møbler og andet kunsthåndværk fra den tid, hvor spånplader og laminat med trælook endnu ikke var opfundet.

- Jeg har det godt med, at det nu bliver opbevaret for eftertiden. Det er et langt arbejdsliv, der sættes punktum for, og det værste, der kunne være sket var, hvis alt det her bare var blevet kørt i containeren, fastslår Andreas Nellemann.

Huset på Nyvej, hvor Intarsia åbnede helt tilbage i 1910, er ifølge Andreas Nellemann blevet solgt til et tilflytterpar. Planen er, fortæller Andreas Nellemann, at det skal istandsættes og bruges som privat bolig, men også fortsat i et vist omfang som værksted og kreativ arbejdsplads. Den kvindelige halvdel af parret arbejder nemlig med boligindretning.