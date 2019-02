Koncert i Korinth: Grænselandet mellem cowboylogik og Grundtvig

Korinth: Duoen Louise Støjberg og Martin Rauff er på den musikalske menu, når Galleri Korinth Venner har koncert fredag 22. februar kl. 20.

Duoens sange fortæller konkrete historier med afsæt i vores samtid; som i sangen 'White Wooden Crosses', der lader en fortæller overveje, hvorfor det kun er læger og sygeplejersker, der har gravsten ved et for længst nedlagt forsorgshjem. De afdøde patienter hviler under en anonym græsplæne, hvor de trækors, der engang vågede over dem, forlængst er forvitrede. Men sangene finder også afsæt i mere abstrakte landskaber - billeder fra grænselandet mellem cowboylogik og Grundtvig, hvor mørket ofte hjælper lyset til at stå stærkere, lyder det i en pressemeddelelse.

Fælles middag før koncerten kl. 18 med tre retters menu. Billetter til musik og middag kan købes på venner@nebrot.dk eller 42403201. Pris musik: 150 kroner. Middag: 200 kroner.

Medlemmer af Galleri Korinth Venner billet: 125 kroner. Medlemskab: 100 kroner for 2019.