Koncert: Midtfyns Drengekor, Ringe Kirkes Spire-, Junior og Pigekorvil skabe forårs-stemning inden døre ved en fyraftens-koncert mandag 18. marts i Ringe Kirke

Ringe: Ifølge kalenderen er foråret på vej tilbage.

- Selv om foråret alligevel skulle lade vente på sig, sørger Midtfyns Drengekor, Ringe Kirkes Spire-, Junior og Pigekor for at skabe forårs-stemning inden døre ved en fyraftens-koncert mandag 18. marts kl. 17 i Ringe Kirke.

Det fortæller Kirsten Wind Retoft i en pressemeddelelse.

Alle fire kor er med i talentarbejdet under Den fynske Sangskole.Alle korene har koncerter ud af huset, og de to yngste pigekor og drengekoret modtager undervisning i hørelære. Drengene og sangerne i Juniorkoret får solosang-undervisning i mindre hold og Pigekors-sangerne får eneundervisning.

- Korene har et ret stort repertoire og laver mange koncerter af forskellig art. Blandt andet har Drengekoret for nylig givet koncert med et klarinet-orkester fra Faaborg-Midtfyn Musikskole, Spire- og Juniorkoret har været i Odense Koncerthus for at synge med Sigurd Barrett, og Odense Symfoniorkester og Pigekoret har sunget kyndelmisse-koncert i Vantinge og er i øjeblikket ved at forberede deres 50 års jubilæumskoncert 13. april.

Kirsten Wind Retoft fortæller også, at der er gratis adgang til koncerten, der varer en times tid. /SH

Med venlig hilsen

Kirsten Wind Retoft