Kompagni Midtfyn fik tredjeplads på hjemmebane

Krarup Friskole var valgt som base, og her overnattede en stor del at de fremmødte soldater. Selve konkurrencen blev gennemført i to forskellige områder - henholdsvis på Midtfyn og i det militære øvelsesterræn i Højstrup ved Odense. Der blev dystet i otte forskellige discipliner: Nærkamp i skyttegrav, rensning af skov, samarbejde, rensning af hus, førstehjælp, skydning, forhindringsbane og observation.

Det var Kompagniet fra Midtfyn, som stod for at arrangere og gennemføre konkurrencen med hjælp fra soldater fra hele Fyn.

Frivillige soldater

Fra især udenlandsk side blev det bemærket, at de danske soldater er frivillige og ulønnede og at alle over 18 år kan blive medlem, blot de har ren straffeattest og kan erklæres egnet til tjeneste. Der var desuden stor anerkendelse og ros til Hjemmeværnet over, at det er muligt at planlægge og gennemføre en konkurrence i høj kvalitet udelukkende med frivillige soldater.