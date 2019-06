Kommunen trækker i land: Ingen børn tvangsflyttes til ny børnehave

Tvangsflyttelser af børnehavebørn fra Bøgehaven til Klatretræet i Årslev bliver nu droppet. Forældre glæder sig over, at politikerne har lyttet til bekymringerne.

Årslev/Sdr. Nærå: Det gav utilfredshed og bekymrede miner hos forældre, da det forleden kom frem, at det ville være nødvendigt at tvangsflytte børn fra deres nuværende børnehave, Bøgehaven, til den nye af slagsen, Klatretræet, som åbner efter sommerferien.

Som tidligere fortalt er det et øget børnetal i den nordlige del af kommunen, der har gjort det nødvendigt at genåbne Motorikken, som man lukkede ned for nogle år siden. Den får altså nu navnet Klatretræet, men for at det hele kunne hænge sammen i starten, var det altså nødvendigt at flytte nogle børn til den nye institution.

Det gav vrede hos flere forældre, men de - og børnene - kan nu ånde lettet op. For der bliver ikke tale om at tvangsflytte børn, lover formanden for Opvækst- og Læringsudvalget, Kim Aas Christensen (S).

- Vi har sådan set en løsning på det, og det ser ud til, at der ikke bliver tale om tvangsflyttelser. Det er det vigtigste her. Man kan klare det med det antal børn, som frivilligt har sagt ja, og fremadrettet vil vi så henvise nye børn til Klatretræet, og så kommer det til at gå op i en højere enhed, forklarer Kim Aas Christensen.