Kommunen støtter outdoormesse på Brahetrolleborg

Ligesom Faaborg-Midtfyn Kommune har en samarbejdsaftale med Heartland Festival, har kommunen nu lavet en lignende aftale med Brahetrolleborg Game Fair, som blandt andet indebærer støtte på 275.000 kroner.

Korinth: Den første weekend i august skydes Danmarks største jagt-, fiskeri- og outdoormesse i gang på Brahetrolleborg Gods, og nu har også kommunen koblet sig på den nye store begivenhed i området. Faaborg-Midtfyn Kommune har lavet en samarbejdsaftale med arrangørerne, Brahetrolleborg Gods. Aftalen skal både tilgodese lokalområdet og brande kommunen. - Faaborg-Midtfyn er en af landets førende outdoor-kommuner takket være vores fantastiske natur og talrige outdoor-aktiviteter både til lands og til vands. Derfor giver det rigtig god mening, at vi indgår et samarbejde med Brahetrolleborg Game Fair, som med mange tusind besøgende vil være et perfekt udstillingsvindue for vores kommune og en unik mulighed for at vise outdoor-folket, at der er masser af gode grunde til at komme til Faaborg-Midtfyn, siger borgmester Hans Stavnsager (S). Samarbejdsaftalen gælder for 2019-udgaven af Brahetrolleborg Game Fair, som efter planen skal holdes hvert andet år. Med samarbejdsaftalen - som er vedtaget i Økonomiudvalget - følger et bidrag på 275.000 kroner fra Faaborg-Midtfyn Kommunes eksterne udviklingspulje.

Lokale gevinster Som en del af aftalen har Brahetrolleborg Game Fair nogle forpligtelser i forhold til lokalområdet. For eksempel skal der på messen være særligt fokus på at bruge fødevarer fra lokale producenter, ligesom der skal henvises til lokale overnatningssteder. Derudover skal de lokale foreninger tilbydes opgaver, så de kan tjene penge ved at stille frivillige til rådighed. - Vi har i samarbejdsaftalen lagt vægt på at tilgodese lokalområdet. På den måde er det ikke kun Faaborg-Midtfyn Kommune som helhed, der vinder ved aftalen, men også Korinth- og Faaborgområdet specifikt, siger Hans Stavnsager.

Glade for samarbejdet Også på Brahetrolleborg Gods er der glæde over den nye samarbejdsaftale. - Vi er både glade og stolte over samarbejdet med Faaborg-Midtfyn kommune. Et arrangement af denne størrelse og med vores ambitionsniveau kan kun lade sig gøre med en dyb lokal forankring, og det er vores klare overbevisning, at Brahetrolleborg Game Fair vil være et væsentligt aktiv for både Sydfyn og hele regionen i fremtiden, siger Catharina Reventlow-Mourier, ejer af Brahetrolleborg Gods og messeleder for Brahetrolleborg Game Fair. Brahetrolleborg Game Fair bliver holdt for første gang i weekenden 2.-4. august. Messen er den første af sin art udendørs, og arrangørerne forventer op mod 18.000-20.000 gæster.