Kommunen siger ja: Fynsk succes-slot vil have grønt lys til sine ambitiøse aktiviteter

Egeskov: Det går rigtig godt for Egeskov Slot, der har succes med blandt andet Heartland Festival, julemarked og andre store begivenheder.

Nu får slottet en håndsrækning af kommunen i forhold til at få stablet begivenhederne på benene - og udvikling af selvsamme. Det er i form af en lokalplan for området omkring slottet. Det er et ønske fra netop Egeskov Slot og arrangørerne bag Heartland Festivalen, som sætter skub i arbejdet.

- Egeskov har gennem en årrække fået landzonetilladelse til en række aktiviteter - blandt andet Heartland. Men graden af deres aktiviteter udvider sig, og det kan ikke længere klares med en landzonetilladelse fra gang til gang, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V).

- Det er bedre for både Egeskov og kommunen, at der nu bliver lavet konkrete rammer for, hvad man kan, tilføjer politikeren.

Med en lokalplan og en tilføjelse til kommuneplanen undgår slottet og festivalen at skulle søge tilladelser til blandt andet at udbygge festivalen, udvide med campingmuligheder eller til parkering for op til 25.000 daglige gæster.

Det har været et krav, fordi slottet ligger i landzone med mange natur- og kulturarvsinteresser. En samlet planlægning kan sikre udviklingsmuligheder for attraktionerne under hensyn til de øvrige interesser i området.

- Vi er kun glade for, at vi kan medvirke til det, for det er et tegn på, at Egeskov ikke har planer om at drosle ned. Det er godt for dem, men også for kommunen, siger Søren Kristensen.

Indtil videre skal der dog søges om landzonetilladelser, for det forventes, at der går et års tid, inden lokalplanen kan være på plads. Og allerførst skal kommunalbestyrelsen sige god for, at arbejdet kan gå i gang.