Kommunen sender psykologer til tragedieramt børnehave

Gislev: Siden tirsdag har Faaborg-Midtfyn Kommune bistået med hjælp til Gislev Friskole og børnehaven Solstrålen i forbindelse med det tragiske dødsfald, som har ramt et barn i børnehaven.

Det oplyser forebyggelses- og sundhedschef i Faaborg-Midtfyn Kommune, Annette Friis Andersen.

- Det er et meget tragisk tilfælde, og vi sender alle sammen vores tanker og dybeste kondolencer til den ramte familie. Vi har siden tirsdag samarbejdet tæt med ledelsen for friskolen og børnehuset, og vi understøtter personalet på stedet med psykologer, så børnenes sorg og spørgsmål kan rummes og besvares bedst muligt, siger Annette Friis Andersen i en mail.

- Vi har også haft løbende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har ikke fået meldinger om, at der skulle være andre tilfælde af denne virus. Jeg vil dog opfordre til, at man som forældre eller pårørende til en person, der oplever de symptomer, som Styrelsen for Patientsikkerhed nævner, henvender sig til sin læge, lyder det fra hende.

Ifølge skoleleder Maja Kvist døde barnet på sygehuset af akut nyresvigt, efter en infektion med en sjælden E coli-bakterie. Hele onsdagen var både friskolen og børnehaven lukket som følge af situationen, og også torsdag holdes der lukket.

- Styrelsen for Patientsikkerhed skriver i deres orientering om VTEC, at sygdommen kan være uden symptomer, men at patienten ofte vil have vandtynd diarré, kvalme, opkastninger og eventuelt feber. Jeg vil desuden gøre opmærksom på, at Styrelsen for Patientsikkerhed understreger, at bakterien kun i sjældne tilfælde kan give nyresygdommen (HUS), som kan føre til dødsfald, og at god hygiejne kan hindre, at smitten spredes, forklarer Annette Friis Andersen i mailen.