Kommune taber ankesag: Botilbud skal lukke

Korinth: Solskrænten i Korinth skal lukkes. Ankestyrelsen har stadfæstet Socialtilsyn Midts beslutning om at inddrage Solskræntens godkendelse som socialt tilbud.

Den besked fik Faaborg-Midtfyn Kommune allerede den 20. december 2018 men har så først nu valgt at offentliggøre det.

Ifølge en pressemeddelelse arbejder Faaborg-Midtfyn Kommune på at afklare, hvad der så skal ske.

Direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi W. Kristoffersen siger:

- Vi tager naturligvis Ankestyrelsens afgørelse til efterretning. Nu er det vigtigste for os, at beboerne bliver mindst muligt påvirkede af denne sag, og at vi finder den bedst mulige fremtidsløsning for dem. Vi har været og fortsætter med at være i tæt dialog med Socialtilsyn Midt og de kommuner, som har borgere på Solskrænten. Blandt andet for at undersøge mulighederne for en nygodkendelse, som er en af flere muligheder i denne situation, siger han.

Ifølge Siggi W. Kristoffersen er der flere scenarier i spil.

Én mulighed er en nygodkendelse, der betyder, at Solskrænten lukker i henhold til Ankestyrelsens afgørelse, men at Faaborg-Midtfyn Kommune efterfølgende åbner et lignende botilbud i revideret form.

- Der vil gå noget tid, formentlig måneder, før vi ved, om socialtilsynet kan give en eventuel nygodkendelse. Det vil betyde en periode med usikkerhed for både beboere og borgere, men alternativet er, at alle Solskræntens 40 beboere skal flytte ud om få måneder. Og det kan blive problematisk, da der ikke er andre tilbud i Region Syddanmark, der kan møde denne gruppe af borgere med den rette faglighed.

- Derfor undersøger vi nu mulighederne for en nygodkendelse. Ligesom vi selvfølgelig også går i dialog med de øvrige kommuner om, hvad der skal ske med beboerne, hvis de ikke kan blive boende på Solskrænten. Forhåbentlig kan vi melde mere ud i løbet af de næste uger, lyder det fra Siggi W. Kristoffersen.

Botilbud Solskrænten er et døgnbemandet socialpsykiatrisk botilbud i Korinth for borgere over 18 år. Botilbuddet er for borgere med længevarende psykiske lidelser eller senhjerneskade.

Der bor pt. 40 beboere på Solskrænten. Heraf er 15 borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er 80 medarbejdere tilknyttet botilbuddet.