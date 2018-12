Faaborg-Midtfyn: Har du nuværende eller tidligere misbrugsproblemer? Hvor god en relation har du til din leder på jobbet? Føler du dig ensom? Hvor stærke er dine gennemsnitlige smerter? Har du søvnproblemer?

Det var nogle af de spørgsmål, den den 59-årige tidligere rengøringsassistent Hanne Hansen bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune blev mødt med tilbage i maj. Spørgsmålene kom fra det private firma Come-Back, som kommunen havde hyret som led i en udredning af hendes arbejdskapacitet. I alt 80 spørgsmål, skulle hun svare på, og det fandt Hanne Andersen så krænkende, at hun kontaktede sig fagforening 3F.

- Jeg forstod slet ikke alt det her. Nogle af spørgsmålene kendte kommunen i forvejen svarene på. Andre var helt mærkelige. Hvad skulle jeg skrive, og hvad ville det have af konsekvenser? Jeg følte mig helt ødelagt over at skulle besvare dem. Det var som om, at de tvivlede på, at jeg havde været udsat for en ulykke, og at jeg har smerter, fortæller Hanne Hansen til fagbladet 3F.

Hanne Hansen har siden 2017 været i et revalideringsforløb efter et alvorligt brud på ryggen ved et fald tilbage i 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil ikke kommentere den konkrete sag over for 3F's fagblad.

Kommunen oplyser, at man i 2017 tilkøbte screeningsværktøjet Inducas som et supplement til den normale sagsoplysning, når kommunen følger op på sygedagpengesager.

- Formålet var at kvalificere grundlaget for vores indsatser yderligere med henblik på at understøtte, at borgeren hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, forklarer Inger Thorø Pedersen, afdelingsleder i Job & Udvikling i Arbejdsmarked, i en skriftlig kommentar til Fagbladet 3F.

Kommunen har dog siden droppet brugen af spørgeskemaet, da svarene ikke kunne tilføre væsentligt nyt til sagen, oplyser Inger Thorø Pedersen til 3F.

Selvom borgere i Faaborg-Midtfyn altså ikke længere vil blive præsenteret for skemaet, har 3F på vegne af Hanne Hansen klaget til ombudsmanden over den lange række af spørgsmål.

Klagen henholder sig især til forvaltningslovens § 32, der handler om at en offentlig forvaltning ikke må skaffe sig fortrolige oplysninger, der ikke er relevante for sagen.