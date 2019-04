Kommunalbestyrelsen rykker til Foderstoffen i Rudme

Rudme: Der bliver skrevet faaborg-midtfynsk historie mandag 8. april, når et møde i kommunalbestyrelsen for første gang bliver holdt i Rudme. Det bliver anden gang, at politikerne rykker kommunalbestyrelsesmødet fra rådhuset og ud til en anden by.

- Vi vil gerne gøre det nemmere for alle at komme til kommunalbestyrelsens møder og involvere sig i de lokale beslutninger. Derfor rykker vi nu med jævne mellemrum vores møder ud til andre byer i kommunen end Ringe og Faaborg, og forhåbentlig vil mange fra Rudme og omegn komme til mødet på mandag, siger borgmester Hans Stavnsager (S) i en pressemeddelelse. Tidligere har kommunalbestyrelsens møde i november 2018 været afholdt i Ferritslev Fritidshus. Til efteråret skal endnu et møde holdes uden for Ringe og Faaborg, men det er endnu ikke fastlagt hvor og hvornår.