Kommunal topchef overrasket: Botilbud med 40 beboere skal lukkes

Ankestyrelsen har stadfæstet Socialtilsynets afgørelse om at inddrage botilbuddet Solskræntens godkendelse som socialt tilbud. Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder nu på at søge en ny godkendelse, så der fortsat kan drives et botilbud på stedet, men i en ny konstruktion.

Kommunen ankede afgørelsen - i første omgang til Socialtilsynet og siden til Ankestyrelsen. Men nu har Ankestyrelsen så talt: Solskrænten i Korinth skal lukkes. Ankestyrelsen har nemlig stadfæstet Socialtilsyn Midts beslutning om at inddrage Solskræntens godkendelse som socialt tilbud. Og den afgørelse kan ikke ankes.Lukningen, der skal være effektueret inden udgangen af april, sætter Faaborg-Midtfyn Kommune i en meget vanskelig situation. Solskræntens beboere kommer nemlig fra 14 forskellige kommuner - heraf er Faaborg-Midtfyn Kommune ansvarlig for 15 af de 40 beboere.Direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi W. Kristoffersen siger:- Jeg var overbevist om, at vi ikke kunne tabe den sag. Men nu kan jeg jo kun sige, at jeg ikke fik ret. Det er også overraskende, at det kun tog knap fire måneder at behandle ankesagen, hvor vi havde forventet en behandlingstid på i hvert fald et år. Vi tager naturligvis Ankestyrelsens afgørelse til efterretning. Nu er det vigtigste for os, at beboerne bliver mindst muligt påvirkede af denne sag, og at vi finder den bedst mulige fremtidsløsning for dem. Vi har været og fortsætter med at være i tæt dialog med Socialtilsyn Midt og de kommuner, som har borgere på Solskrænten. Blandt andet for at undersøge mulighederne for en ny godkendelse, som er en af flere muligheder, siger han.

Solskrænten på Lykkevalg 17 i Korinth er en kommunalt drevet institution.Det er et døgnbemandet socialpsykiatrisk botilbud for borgere over 18 år. Botilbuddet er for borgere med længevarende psykiske lidelser eller senhjerneskade. Der er i alt 40 beboere på Solskrænten. Heraf er de 15 borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Inklusive deltidsansatte er der 80 medarbejdere tilknyttet botilbuddet.

Siggi W. Kristoffersen undersøger blandt andet muligheden for, at Solskrænten kan fortsætte i en anden form.

Ny godkendelse

En mulighed er en ny godkendelse, der betyder, at Solskrænten lukker i henhold til Ankestyrelsens afgørelse, men at Faaborg-Midtfyn Kommune efterfølgende åbner et lignende botilbud i en ny konstruktion.

- Der vil gå tre-seks måneder, før vi ved, om Socialtilsynet vil give en ny godkendelse, og de har travlt lige nu. Så vi kan komme i den situation, at vi ikke har noget svar, når vi når udgangen af april. I første omgang har vi bedt de 14 kommuner, der har beboere på Solskrænten, om at melde tilbage, om de gerne vil have, at vi fortsat driver et botilbud for deres borgere, eller om de måske selv vil finde en løsning. Under alle omstændigheder vil vi uden tvivl søge en ny godkendelse for de 15 beboere, som vi har ansvaret for, siger Siggi W. Kristoffersen.

- Men det kan blive problematisk for de andre kommuner at finde et alternativ, for i de 22 kommuner i Region Syddanmark findes ikke noget sted, der tilbyder det samme som Solskrænten, tilføjer han.

Hvad skal der til for at I kan få en ny godkendelse?

- Vi kan ikke søge en ny godkendelse med nøjagtigt samme indhold som den nuværende Solskrænten. Så vi er nødt til at prøve at finde ud af, hvordan socialtilsynet tænker, at det skal være anderledes, siger han.