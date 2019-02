Kommunal grund ved Ringe Sø gøres klar til boliger

Et stort flertal i kommunalbestyrelsen siger ja til at sælge Gestelevvej 4 i Ringe til byggegrunde.

Ringe: Det bliver nu muligt at bygge nye huse med udsigt til Ringe Sø. For mandag aften sagde et stort flertal i kommunalbestyrelsen ja til, at Gestelevvej 4 sættes til salg, og den udbydes til salg til anvendelse som bolig.

Det er Søagerskolen, som i mange år har haft til huse på stedet, men aktiviteterne flyttede til andre lokaliteter i kommunen ved årsskiftet, og derfor var den fremtidige anvendelse lagt i hænderne på politikerne.

SF'eren Torben Smith har flere gange talt imod et salg af grunden. Senest i et læserbrev op til kommunalbestyrelsesmødet, og han stemte mandag aften som den eneste imod, at grunden sættes til salg, mens Enhedslistens Morten Schjøtt helt undlod at stemme.