Kommunal direktør i debat om dagplejekonflikt: Lad os tale ud fra fakta

Lokaldebat: Normalt er en forhåndsaftale i det offentlige langt fra breaking news, men i løbet af det seneste halve år har dagplejernes forhåndsaftale fyldt meget her i avisen. Det er fuldt forståeligt.

Dagplejerne løser en helt essentiel opgave i vores samfund, og mange hundrede familier i Faaborg-Midtfyn er afhængige af dem hver dag.

Men dækningen kræver i mine øjne også en nuancering - både i forhold til fakta og årsagerne til genforhandlingen.

Lad mig starte med det sidste: Jeg er meget bevidst om og påstår på ingen måde, at dagplejerne er blandt de bedst betalte i vores samfund. Det er resultatet af de centrale overenskomster, der forhandles mellem arbejdsmarkedets parter. De enkelte kommuner kan derefter vælge i en lokal aftale at stille enkelte faggrupper bedre end den centrale overenskomst, hvis der økonomisk er mulighed for det.

Vi kan se, at den gennemsnitlige månedsløn inkl. pension for vores 133 dagplejere ligger mere end 1000 kroner højere end i vores nabokommuner - 31.950 kroner i Faaborg-Midtfyn mod 30.897 kroner i de omkringliggende kommuner. Billedet er det samme, når vi sammenligner os med kommuner af samme størrelse i hele landet. Det vil sige, at vi i Faaborg-Midtfyn ikke bare stiller dagplejerne bedre end overenskomsten, men også bedre end nabokommunerne og lignende kommuner.

Med dette in mente indledte vi i foråret en genforhandling af forhåndsaftalen. Og det leder mig til fakta.

Forhåndsaftalen fordeler årligt godt én million kroner til de 133 dagplejere. Det svarer til cirka 600 kroner pr. dagplejer. Der er altså ikke tale om, at dagplejerne vil miste flere tusind kroner om måneden, som der blandt andet har stået her i avisen.

Desuden er det helt urealistisk, at størstedelen af de 600 kroner forsvinder. En forhåndsaftale erstattes ikke af ingenting, men af individuelle forhandlinger med medarbejderne om, hvordan aflønningen for forskellige funktioner skal være. Individuelle forhandlinger med alle medarbejdere er ikke et ønske fra min side. Jeg håber derfor, at vi i forhandling med FOA kan blive enige om en ny forhåndsaftale.

Jeg hæfter mig ved, at sektorformand i FOA, Dorthe Jørgensen, har givet udtryk for et lignende ønske. Det lover godt for det forhandlingsmøde, vi har med FOA onsdag, hvor jeg håber, at vi kan nærme os en god løsning for både kommunen som helhed og for dagplejerne.