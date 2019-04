Kommunal chef: Uholdbar situation - vi tager fat i Region Syddanmark

Faaborg-Midtfyn Kommune står fast på at have retten på sin side, når det gælder regningen for Mai-Britt Knudsens nye vippeleje. Men knuden skal løses, så nu kontakter kommunen regionen.

Ringe: Det er en uholdbar situation. Sådan betegner Stine Foged Justi, myndighedschef i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagen om 21-årige Mai-Britt Knudsens vippeleje.

Via Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunikationsafdeling har avisen stillet myndighedschefen følgende to spørgsmål, som er besvaret skriftligt:

Ifølge loven (afgrænsningscirkulæret) skal den myndighed tættest på borgeren lægge ud, hvis der er tvivl om, hvem der skal betale. Hvorfor har Faaborg-Midtfyn Kommune ikke gjort det?

- Vi kender selvfølgelig til afgrænsningscirkulæret, men vi mener ikke, at der er tale om et tvivlsspørgsmål, når Ankestyrelsen har stadfæstet vores afgørelse.

- Mai-Britt Knudsen og Muskelsvindfonden mener, at Faaborg-Midtfyn Kommune har svigtet. Hvordan forholder kommunen sig til det?

- Vi har stor forståelse for, at Mai-Britt Knudsen er blevet placeret i en rigtig svær situation. Vi vurderer også, at hendes vippeleje med fordel kan udskiftes snart, men lovgivningen siger klart, at vi som kommune ikke kan tildele et nyt vippeleje, når der er tale om et behandlingsredskab og ikke et hjælpemiddel. Det har vi forholdt os til i vores afgørelse, som Ankestyrelsen har stadfæstet i december 2018, skriver Stine Foged Justi.

Samtidig erkender den kommunale myndighedschef altså, at det er "uholdbart" at Mai-Britt Knudsen er havnet i klemme mellem to offentlige instanser.

- Derfor vil vi hurtigt tage kontakt til Region Syddanmark, så vi sammen kan finde en løsning på situationen, oplyser Stine Foged Justi.