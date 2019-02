Kommunal bommert fører til fældning af 100 meter naturhegn

Ringe: Entreprenørvirksomheden Palle Johansen A/S var i sin gode ret, da de for nyligt fældede 100 meter naturhegn langs Johannesmindevej. Det må kommunen, naboer og By og Land Midtfyn erkende, efter at have taget et kig på områdets lokalplan fra 2008/2009.

- Vi har handlet helt efter bogen i den her sag. Vi har været i dialog med kommunen og områdets naboer og udarbejdet et kompromis for, hvad vi gør med naturhegnet, fortæller Palle Johansen, indehaver af Palle Johansen entreprenørforretning A/S.

Og det kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved, for selvom det var hensigten, at naturhegnet skulle være fredet, så har kommunen lavet en fejl i lokalplanet for et årti siden.

- Det viser sig, at der er lavet en fejl i lokalplanen. Hegnet har ikke været omfattet de generelle fredningsbestemmelser, fordi der ikke var tale om et beskyttet dige men et almindeligt hegn, korklarer Søren Kristensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i et brev til By og Land Midtfyn.

Naturhegnet er altså ikke beskyttet, men i stedet blot omfattet af hegnsloven. Og da dele af hegnet befinder sig på den grund, hvor der nu bygges 26 nye boliger, står det boligudvikleren frit for at fælde.