Kom til workshop om Fremtidens Skole

Faaborg-Midtfyn: Hvordan skal fremtidens folkeskole i Faaborg-Midtfyn Kommune se ud? Det spørgsmål arbejder det såkaldte §17, stk. 4-udvalg om Fremtidens Skole sig med. Nu inviterer udvalget borgere og andre interesserede til workshop.

- Skolen har først og fremmest en betydning og et formål for de børn og unge, som er en del af skolens hverdag. Derfor vil vi gerne invitere til workshop om, hvordan vi bedst omsætter de nationale rammer for folkeskolen til gavn for vores elever i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor håber vi, at rigtig mange borgere vil deltage, siger udvalgsformand Ole Pedersen (V), i en pressemeddelelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Udvalget har udpeget fire temaer, det arbejder med, og som det gerne vil have borgernes input til:

1: Udviklingen af børn og unges tilknytning til civilsamfundet samt engagement i det frivillige arbejde og fællesskab. 2: Folkeskolernes udvikling af demokratisk dannelse. 3: Folkeskolernes anvendelse af understøttende undervisning. 4: Samarbejde med erhvervslivet (Erhvervsrygsækken).

Indtil videre har udvalget afholdt to workshops med folkeskolerne, hvor der er blevet idéudviklet på de forskellige temaer. Udvalget ønsker nu at præsentere idéerne for borgerne og få nye input.

Workshoppen afholdes i den store mødesal på Ringe Bibliotek, Algade 40 i Ringe, mandag den 21. januar klokken 17-19.