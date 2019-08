Kom til udviklingsmøde: Midtfyns Festival søger ildsjæle til 2020-festivalen

Midtfyn: Arrangørgruppen bag Midtfyns Festivalen, der genopstod i maj, har nu pustet ud efter strabadserne. Det er tid til at kigge fremad og begynde planlægningen af festivalen i 2020. Derfor inviteres der til informations- og inspirationsmøde på Ryslinge Høj- og Efterskle tirsdag den 20. august klokken 19-21.

Mødet er for alle, der er interesserede i at høre om planerne for festivalen, og som måske har lyst til at bidrage til arrangementet på den ene eller den anden måde.

- Vi ønsker at holde fast i, at det er en festival, vi skaber sammen, og hvor alle skal have mulighed for at bidrag, udtaler festivalens pressetalsmand, Alex Viberg, i en pressemeddelelse.

- Vi har gjort os nogle gode erfaringer det første år, og vi kan se, at der er nogle områder, hvor vi har brug for nye ideer og flere kræfter for at kunne lave den festival, vi gerne vil.

Blandt andet ønsker arrangørgruppen en større involvering af gæsterne på festivalen samt et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv og udviklingen af forskelligt merchandise.

- Men det er vigtigt for mig at slå fast, at alle er hjerteligt velkomne til mødet. Også selvom man ikke har ideer til lige præcis de områder. Så kom endelig, hvis du er nysgerrig efter at høre med om Midtfyns Festival 2020.

Er man forhindret i at deltage i mødet men gerne vil høre mere om, hvordan man kan bidrage til udviklingen af festivalen, kan man sende en mail til info@midtfynsfestival.dk.