Kom til julerier i frimærkeklubben

Ringe: Det kommer naturligvis til at stå i julens tegn, når Ringe Frimærkeklub mødes i december. Første gang er onsdag 12. december kl. 19.30, og dernæst er det ved formiddagsmødet onsdag 19. december kl. 10.

På mødet den 12. skal man medbringe en lille gave til julespillet. Her skal der også tales om året der gik - og om nye mål i 2019. Det fynske fælles frimærkeblad er også klar til uddeling.

Onsdag 19. december sørger klubben for godter og kaffe, og der er bytte og hygge på programmet. Det kræver tilmelding at deltage via www.ringefrim.dk.

