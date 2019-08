Kom til havefestival med åbne haver i weekenden

Faaborg: Haveselskabet afholder havefestival i weekenden 24. og 25. august. I den weekend vil en lang række af private haver åbne havelågen for besøgende. Den eneste have i nærheden af Faaborg, der holder åbent, er dog landskabshaven i Ny Stenderup "Ellebjerg".

Haven er en over tre hektar stor have, som er blevet udformet gennem de seneste 10 år, men stadig er under udvikling.

Haven er kendt fra syrendagene hvor haven de seneste par år har været åben for gæster i maj. I år har ejerne Henrik og Bjarne besluttet at åbne haven for gæster i forbindelse med Haveselskabets havefestival.

- Vi har nu prøvet at åbne vores private have nogle gange og det har været en rigtig god oplevelse, fortæller Bjarne Brøndgaard.

I den store have er der mulighed for at gå en tur, nyde naturen eller benytte den lille butik og caféen. I caféen kan gæsterne nyde en kop kaffe og kage, men der er også mulighed for at tage et glas lokal vin, en Øbryg-øl eller et glas bobler med syren.

Haven er åben i weekenden mellem kl. 10 og kl. 16 og ligger på Horseballevej 11 i Ny Stenderup lidt nord for Faaborg.