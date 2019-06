Kom til foredrag om Dannebrogs betydning for kultur og identitet

Sdr. Nærå: Dannebrog er sandsynligvis det ældste flag i verden, selvom det i år "kun" er 800 år siden, at det ifølge sagnet faldt ned fra Himlen i Slaget ved Lyndanise i Estland.

Ved et sommermøde på valdemarsdag, lørdag 15. juni, i præstegårdshaven i Sdr. Nærå, kan man opleve historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen fortælle om, hvad der skete i Estland i 1219 og baggrunden for de voldsomme begivenheder, som var led i Valdemar Sejrs kamp for at skabe et dansk Østersøimperium.

Foredraget vil desuden beskæftige sig med den historiske baggrund for Dannebrogs opståen som dansk flag, og man kan blive klogere på hvilken betydning, det har for danskernes selvopfattelse og identitet i dag.

Lars Hovbakke Sørensen er forfatter til en række bøger og artikler om Danmarks, Nordens og Europas historie.

Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Arrangementet starter med gudstjeneste. Foredraget er arrangeret af Sdr. Nærå Menighedsråd.