Kom til fernisering og krea-værksted i Stationen i vinterferien

Ringe: Søndag 10. februar kl. 10 er der fernisering i de nyrenoverede lokaler i Stationsbygningen i Ringe på en udstilling af Hanne Raunsmed, Hans Henrik Pedersen, Iben Warburg og Johnny Kristensen, der viser malerier, grafik og fotografier med stemninger fra det midtfynske.

Der bliver også budt på et glas og lidt til ganen for at fejre de nye fine vægge.

Efter ferniseringen står Hanne Raunsmed for tegnegymnastik og blomsterproduktion fra klokken 11.

I forårets løb vil der nemlig være forskellige aktiviteter i Ringe og omegn under overskriften "Midtfyn blomstrer" - og det begynder man på i vinterferien, hvor der søndag, mandag og tirsdag vil være forskellige workshops på Stationen.

Alle kan være med; børn, unge, voksne og planen er både at lave blomster til at udsmykke byen med, men også noget, man kan få med hjem.

Stationen byder på kaffe, the, juice og lidt lækkert, og workshoppen slutter klokken 13. Mandag og tirsdag er der workshops kl. 10-14. Medbring gerne gamle ugeblade, syltetøjsglas og sakse.