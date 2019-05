Kom til enhedslistens valgfest i Stationsbygningen

Ringe: Røde sange, røde plader. Røde øl og solidaritet. Det er noget af indholdet, når Enhedslisten sætter slutspurten ind i valgkampen og inviterer til valgfest i Stationsbygningen Ringe. Det sker 29. maj kl. 19-22.

- Kom og lad os vise, at fællesskab fungerer. Sammen kan vi stå imod den højreekstremisme, som vokser i samfundet. Vi sætter værdierne om solidaritet og sammenhold ind i valgkampen. Kom og vis, at det er muligt at samle stemmerne til en Rød Valgfest. Og så sætter vi slutspurten ind. Valget kan vindes, der er stadig en uge til, lyder det i en pressemeddelelse fra Enhedslisten.

