Kom til aften om 100-årsdage

Faaborg: I 2018 og 2020 markeres to vigtige 100-årsdage i Danmarkshistorien.

11. november 1918 sluttede 1. verdenskrig, en af de blodigste krige i verdenshistorien, hvor cirka 5000 sønderjyder døde i en krig, som de blev tvunget til at deltage i.

I det tidlige forår 2020 er det så 100 år siden, sønderjyderne stemte sig tilbage til Danmark efter at have været under tysk overherredømme i 56 år siden krigen i 1864, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland blev trukket ved Kongeåen.

Dette og meget andet fortæller tidligere sognepræst i Faaborg-Diernæs Einar Fog-Nielsen om ved en sogneaften i Kirkeladen i Diernæs tirsdag 15. januar kl. 19.

Foredraget kalder han "Bedstemors Bøger, glimt af Sønderjyllands historie".