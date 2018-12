Kom til Håndboldens Dag i Ringe

Ringe: Knap har man forladt sofaen efter juleferien, før der bliver rig mulighed for at få sved på panden. Lørdag 5. januar er der nemlig for første gang Håndboldens Dag.

Det sker i Efterskolens hal på Holmehøjvej i Ringe, hvor Risøhøj står klar med masser af leg, sport og spil fra kl. 10-15. Først på dagen er det de yngste, og derefter for familier og børn. Til slut er der turnering for de 12-18-årige.

- Vi er med som arrangører af Håndboldens Dag, fordi vi gerne vil være med til at promovere sporten og vise, at håndbold er andet og meget mere end den håndbold, vi kender fra fjernsynet. Vi håber, at vi kan nå ud til både nuværende og tidligere håndboldspillere, men også alle dem, der ikke har prøvet at spille håndbold før, så de også kan få en fornemmelse af den sjove og sociale sport, håndbold er. Alle er velkomne, siger Ann-Sofie Lyder Nielsen, der er formand i Risøhøj, i en pressemeddelelse.