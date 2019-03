Kom til Game of Thrones-aften på Polymeren

Tirsdag 26. marts er der "Game of Thrones"-aften på Polymeren i Årslev - lige før seriens sæson 8 slippes løs på tv i april. Aftenen byder på historisk fægtning, fremvisning af middelaldervåben og teknikker og foredrag med fokus på middelalderens rolle i både bogserien og streamingserien "Game of Thrones".

Årslev: Der er udsigt til en hårdtslående "Game of Thrones"-aften tirsdag 26. marts klokken 19-22 i rå rammer på og uden for Polymeren i Årslev. Her kaster museumsinspektør ved Nyborg Slot, Nicolai Knudsen, lys over middelalderens rolle i "Game of Thrones"-tv-serien og -romanserien.

- Noget af det, der fungerer så godt i bøgerne, er, at George R.R. Martin kan finde essensen af det feudale samfund og beskrive det på godt og ondt. Det er også godt set af Martin, at han giver religion en central plads i historien. For mig gør dette "Game of Thrones" til en af de bedste bogserier nogensinde, siger Nicolai Knudsen i en pressemeddelelse fra Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne.

Streamingserien rammer også plet ifølge Nicolai Knudsen, der pointerer:

- Visuelt får hver kultur i serien en perfekt ramme og historie. Man kan mærke, at der bliver kælet for detaljerne, og at hver lille genstand er del i en stor samlet historie.